ليبيا الان

قيادي إخواني بالبرلمان المنشق: عقيلة صالح الأوفر حظاً في الواجهة السياسية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب المنشق، سعد الجازوي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن عقيلة صالح الآن في نظر كثير من المعنيين بالملف الليبي والوصول لتسوية، هو الأوفر حظًا في الوجود في الواجهة السياسية وهو ما يجعل القوى الدولية تكبح جماح من يعرقل دوره المنوط به.

وأضاف الجازوي، فى تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن نتائج التجارب في مسيرة مبادرات الوفاق وحقن الدماء لأبناء ليبيا، تبرز دائما معرقلين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يبدِ حزمًا في التعامل مع أمثال هؤلاء، مما يجعل كل الجهود تذهب هباء.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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