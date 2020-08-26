خلال زيارته أبوظبي.. بومبيو يبحث دعم الإمارات لوقف إطلاق النار بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، دعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وناقش بومبيو خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مسؤولين في الدولة اتفاقية إبراهيم التاريخية، وأهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ووحدة دول الخليج، بحسب ما نشرت الخارجية الأمريكية على “تويتر” اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة، أن مايك بومبيو اختتم زيارته قصيرة وفي غاية الأهمية إلى دولة الإمارات، مشيدا بقيادتها في دفع عجلة السلام والازدهار في الشرق الأوسط.

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