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تواصل المظاهرات في العاصمة لليوم الرابع على التوالي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل في مدينة طرابلس المظاهرات الشعبية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

المتظاهرون وصلوا إلى أمام بيت رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في طرابلس، حيث قامت عناصر الأمن بتفريقهم فور وصولهم، واعتقلت عددا منهم.

هذا وطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، حيث رفعت شعارات تندد بتردي مستوى الخدمات، وتزايد الأزمات على كاهل المواطن، والتي من أبرزها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص السيولة النقدية، كما طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد، ومحاسبة كل من أسهم في زيادة معاناة الشعب، ورحيل حكومة الوفاق ورئيسها السراج.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • مطالبهم مشروعة وكفلتها لهم القوانين الإلهية والوضعية فدولتهم غنية ولكن تنعدم بها كافة الخدمات ؟ لماذا ؟ لأن كمشة حرامية من تنظيم الخوان المفلسين وهم قلة قليلة استولوا على مفاصل الدولة وخاصة البنك المركزى والسلاح وقتلوا بالشعب الليبى ما فعلوا فباعوا الوطن وفرطوا فى السيادة الوطنية وانظروا المليارات ولا انجاز يذكر أو يحسب لهم سوى إذلال الناس وقهرهم من جميع الجوانب ولا زالوا متمسكين بالسلطة رغم رفض الشارع لهم فلعنة الله عليهم وعلى من اوصلهم للسلطة .

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