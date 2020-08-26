تواصل المظاهرات في العاصمة لليوم الرابع على التوالي

تتواصل في مدينة طرابلس المظاهرات الشعبية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

المتظاهرون وصلوا إلى أمام بيت رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في طرابلس، حيث قامت عناصر الأمن بتفريقهم فور وصولهم، واعتقلت عددا منهم.

هذا وطالب المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، حيث رفعت شعارات تندد بتردي مستوى الخدمات، وتزايد الأزمات على كاهل المواطن، والتي من أبرزها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص السيولة النقدية، كما طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد، ومحاسبة كل من أسهم في زيادة معاناة الشعب، ورحيل حكومة الوفاق ورئيسها السراج.

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