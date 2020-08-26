الرئاسي يشكل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في طرابلس والمدن الأخرى

أخبار ليبيا24 – متابعات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وبحث الاجتماع الوضع الراهن بطرابلس والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها فوراً من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته، وجرى التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.

وأعلن المجلس الرئاسي، اتخاذ جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وملف الكهرباء، وذلك حرصاً منه على تخفيف المعاناة عن المواطن ومن واقع مسؤولياته تجاهه، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

واتفق المجلس، على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأصدر المجلس، قراراً بشأن تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019، وذلك إلى غاية أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.

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