المسماري : 3 فئات من المليشيات فى ليبيا و7 بوارج عسكرية تركية فى مياهنا الإقليمية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن تركيا دفعت بـ7 بوارج حربية كبيرة فى المياه الإقليمية الليبية فى ميناء مصراتة، وميناء الخمس ، وهناك واحدة فى منطقة زوارة.

وأضاف المسماري، فى لقاء مع قناة “اليوم”، اليوم الأربعاء، هذه البوارج توفر للمليشيات، الدعم الالكتروني، إضافة للتشويش على اللاسلكي الخاص بالقوات المسلحة، والتشويش على طائراتنا، كما توفر غطاء من خلال الدفاع الجوي وتوجد عليها صواريخ سطح أرض، وأسلحة أخرى ضد القوات المتمركزة على الساحل، مشيرا إلى تحرك فرقاطتين و3 زوارق بوضع هجومي برفقة بتجاه ساحل مدينة سرت .

وتابع المسماري، المليشيات تنقسم إلى ثلاثة فئات، الأولى هم المرتزقة السوريين الذين استقدمتهم تركيا من ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، الذى شكلته أنقرة، وقوامهم من 17 إلى 20 ألف، ومنهم من قتل وآسر ومن عاد مرة أخرى إلى سوريا أو هرب لأوروبا، والفئة الثانية هم التنظيمات الإرهابية ويتم نقلهم من عنتاب مباشرة إلى طرابلس، وقواهم من 3 إلى 4 آلاف، والفئة الثالثة من الجنود الأتراك وهم قرابة ثلاثة آلاف.

واستطرد المسماري، القوات المسلحة أنشأت خطوط دفاعية فى غرب سرت وغرب وجنوب الجفرة وغيرها، مشددا على أن القوات المسلحة قادرة على نقل المعركة من دفاعية إلى هجومية.