مع استمرار الاحتجاجات.. “الرئاسي” يشكل غرفة أمنية لمواجهة تظاهرات طرابلس

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبيه أحمد معيتيق، و عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، و أحمد حمزة.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، ناقش الاجتماع الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها فوراً من قبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته، حيث تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك، على حد قوله.

وأضاف البيان: “قرر المجلس تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة” على حد قوله.

وتابع قائلا: “حرصاً من المجلس الرئاسي على تخفيف المعاناة عن المواطن، ومن واقع مسؤولياته تجاهه، واتخذ المجلس جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا” وفق قوله.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019 م، وذلك لغاية أجل أقصاه تاريخ 31 / 12 / 2020 م