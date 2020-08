قرر ديوان

المحاسبة اليوم الأربعاء إحالة أسماء عدد من المسؤولين في شركة الكهرباء إلى النائب العام بغرض منعهم من السفر، بتهمة

الفساد.

وأكد الديون أنه

بعد التدقيق تبين أن هناك قصورا وإهمال اوسوء إدارة بشكل متعمد بالشركة العامة

للكهرباء مؤكدا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم جنائية.

