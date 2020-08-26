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الزغيد: فائز السراج رهينة لتنظيم الإخوان وقادة الميليشيات

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، متسببا في الأزمات الحالية التي تعيشها ليبيا.

وأعرب الزغيد في تصريحات تلفزيونية عن ترحيبه بالمظاهرات التي اندلعت في طرابلس للتعبير عن رأيهم.

مضيفا أن أموال الدولة في الخارج يتم نهبها برعاية المصرف المركزي في طرابلس الذي اتهمه بتهريب الذهب إلى تركيا، مطالبا فايز السراج بالخروج علنا للحديث عن هذه المخالفات وبث التحقيق فيها، مبينا أن السراج لا يملك القدرة على الحديث أمام المليشيات وقادتها في العاصمة، وأنه رهينة لتنظيم الإخوان، ناصحا إياه بتقديم استقالته فورا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • فايز السراج سيخلده التاريخ فى مزبلتيه فهو شخص عديم الضمير والإنسانية فباع الوطن والمواطن وباع كل شىء دون اى حياء أو خجل وسلم نفسه وباعها للخونة ومن تم باع ليبيا فلعنة الله عليه وعلى من رباه على هذا النهج نهج الخيانة والانبطاح والعمالة وكتاب أبيه ( خواطر مصطفى السراج ) خير دليل على ذلك وكان الله فى عونك يا ليبيا من هولاء الخونة من قديم الزمان .

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