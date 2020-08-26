الزغيد: فائز السراج رهينة لتنظيم الإخوان وقادة الميليشيات

اعتبر عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، متسببا في الأزمات الحالية التي تعيشها ليبيا.

وأعرب الزغيد في تصريحات تلفزيونية عن ترحيبه بالمظاهرات التي اندلعت في طرابلس للتعبير عن رأيهم.

مضيفا أن أموال الدولة في الخارج يتم نهبها برعاية المصرف المركزي في طرابلس الذي اتهمه بتهريب الذهب إلى تركيا، مطالبا فايز السراج بالخروج علنا للحديث عن هذه المخالفات وبث التحقيق فيها، مبينا أن السراج لا يملك القدرة على الحديث أمام المليشيات وقادتها في العاصمة، وأنه رهينة لتنظيم الإخوان، ناصحا إياه بتقديم استقالته فورا.

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