في محاولة لمنع التظاهرات.. الوفاق تفرض حظرا كاملا لمدة أربعة أيام بذريعة كورونا

بعد فشله في السيطرة على الحراك الشعبي المطالب

بمحاربة لفساد، ومواجهة الأوضاع المتردية، وبعد الرفض شديد اللهجة لخطاب رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بل والمطالبة برحيله، لجأ

المجلس الرئاسي لفرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام، تبدأ من الساعة السادسة من

مساء اليوم الأربعاء، بذريعة التصدي لكورونا.

كما قرر الرئاسي وفقا لبيان له، اليوم الأربعاء،

مد الحظر لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم

الذي يليه، مضيفا أن الحظر سيكون كاملا، 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل

أسبوع.

ونص قرار المجلس الرئاسي على أن يستمر حظر

التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، واستعمال وسائل النقل الجماعي

بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى، ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

ويستثني القرار من الحظر الكامل محال بيع المواد

الغذائية الصغيرة مع التشديد الكامل على اتباع الإجراءات الاحترازية، وإلزام

الجهات الضبطية بإقفال أية أنشطة تجارية تخالف التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة

لمواجهة فيروس كورونا.

ويسمح القرار لأصحاب المكاتب المهنية وأصحاب

الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالها بعد انتهاء الحظر الكامل مع

تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

كما نص القرار على استمرار العمل الإداري في

الجهات العامة للدولة بنسبة 30% من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية

ظهرا، مع ضرورة وضع التدابير اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها.

وطالب المجلس الرئاسي في القرار الجهات المعنية

بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع

اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين.

وكانت قد خرجت مظاهرات في عدة أماكن للمطالبة

برحيل حكومة الوفاق غير المعتمدة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والقضاء على الفساد، ومنددة

بتردي الأوضاع في البلاد.

