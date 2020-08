أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، الأربعاء، تأجيل

عودة الدراسة لطلبة الشهادة الثانوية إلى الاثنين المقبل وذلك نظرا لقرار المجلس الرئاسي الصادر اليوم بشأن فرض

الحظر الشامل لمدة أربعة أيام اعتباراَ من مساء اليوم.

