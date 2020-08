انطلقت، اليوم الأربعاء، مظاهرة في مدينة أوباري ضد الفساد وتردي المعيشة وتضامنا مع المتظاهرين في طرابلس، متحدين قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بإعلان الحظر الكلي لمدة 4 أيام.

