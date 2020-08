انطلقت مظاهرة في الساحة الخضراء بمدينة طرابلس، اليوم الأربعاء، متحدية قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة؛ بفرض حظر كلي لمدة 4 أيام.

The post عاجل // في تحدي لقرار الحظر الكلي للوفاق.. خروج مظاهرة في الساحة الخضراء بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24