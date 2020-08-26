ناجي مختار يصف بياني المستشار صالح والسراج بالخطوة المهمة

رحب عضو المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، بالبيانين المنفصلين الصادرين عن مجلسي النواب والرئاسي، واصفا إياهما بالخطوة الجريئة والمهمة.

مضيفا أنهم كتيار وطني داخل مجلس الدولة يدعمون أي مبادرة تسهم في حل سياسي، وتوحد مؤسسات الدولة.

وأوضح مختار في تصريح لوكالة سبوتنيك أن موقفهم يختلف عن موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة، ولا يعبر عن رأي جميع أعضاء المجلس.

وأوضح عضو مجلس الدولة أن تنظيم الإخوان جماعة معقدة، وأن من ينضم إليها لن يكون خروجه منها سهلا؛ لأنها ليست حزبا أو تنظيما سياسيا، بل على من يقرر الانضمام إليها أن يبايع على السمع والطاعة، حسب قوله.

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