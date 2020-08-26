“باطن الجبل” تستعد لاستئناف الدراسة

عُقد بقاعة الاجتماعات بمراقبة التعليم باطن الجبل اجتماع ضم مديري مكاتب الخدمات التعليمية ومديري الثانويات للوقوف على آخر مستجدات العودة المدرسية والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية والترشيد حول فيروس كورونا واستلام مواد التعقيم.

كما نوقش خلال الاجتماع المطول آلية توزيع أدوات التعقيم وتوزيع الأسئلة الاسترشادية، كما أنهى العاملون بالمراقبة إدخال كشوفات طلبة الشهادة الثانوية وفرز ملفات المعلمين المتعاقدين بالمراقبة.

قامت مراقبة التعليم باطن الجبل بتوزيع مواد التعقيم وأجهزة لقياس الحرارة على المدارس ومكاتب الخدمات التعليمية التابعة للمراقبة في إطار الاستعدادات للعودة للدراسة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التعليم في مختلف المراقبات التعليمية بشكل عام حيث سيتم توزيع أدوات التعقيم على طلبة الشهادة الثانوية فور استئناف الدراسة.

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