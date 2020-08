سبها.. افتتاح مبنى المركز الصحي الكرامة بحي الطيوري بعد إعادة تأهيله

أعلن المجلس

البلدي سبها، الأربعاء، افتتاح مبنى المركز الصحي الكرامة بحي الطيوري بعد إعادة

تأهيله.

وقال المجلس في

بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن المركز تم

إعادة تأهيله عن طريق صندوق دعم الإستقرار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ( UNDP Libya)، مضيفا أن المركز تم تنفيذه عن طريق شركة

مقاولات محلية.

