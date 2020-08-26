طرابلس.. خطف محتجين خلال مظاهرات مناهضة لحكومة السراج  

أكدت منظمة العفو الدولية أن “6 محتجين سلميين” خطفوا في طرابلس يوم الأحد، خلال تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، مطالبة “بإطلاق سراحهم فورا”.

وأفاد بيان للمنظمة، الأربعاء، أن “بعض” المحتجين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من جانب مجموعة موالية لحكومة الوفاق ، مشيرة الى أنها جمعت شهادات عدة وحلّلت مقاطع فيديو.

وذكرت المنظمة أن رجالا “يرتدون لباسا عسكريا للتخفي” أطلقوا النار بين الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي وتواصل ذلك حتى الساعة 21:00.

وتمّ خلال المواجهات خطف ما لا يقل عن 6 أشخاص في حي بطرابلس تسيطر عليه مجموعة تعمل تحت إشراف وزارة داخلية حكومة الوفاق، ولا يزال مكان تواجدهم “مجهولا”.

ولم تمنع الاعتداءات التي نفذتها ميليشيات طرابلس بحق المحتجين الشباب الغاضب في طرابلس من مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي رفعت السقف من مكافحة الفساد وتوفير الاحتياجات الأساسية إلى المطالبة بإسقاط حكومة السراج.

وذهب المتظاهرون، الذين يتمسكون بمطلب رحيل حكومة الوفاق، إلى حد التهديد بالدخول في عصيان مدني، داعين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى الافراج عن معتقلي التظاهرات، التي بلغت منزل فايز السراج، بحي النوفليين، مدفوعة باستمرار بواعث الغضب من تردي الأوضاع المعيشية.

وقالت نائبة مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا التهاوي في البيان، إنه “يجب الإبلاغ” عن مكان وجودهم و”إطلاق سراح كل الأشخاص المخطوفين فورا”.

ودعت المسؤولة في المنظمة حكومة الوفاق إلى “فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة”.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الاثنين حكومة الوفاق إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل” في حوادث وقعت أثناء تظاهرة الأحد في طرابلس، مما أدى إلى سقوط جرحى، وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.