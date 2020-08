قالت وزارة

الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحث مع نظيره

الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل دعم عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم

لإطلاق النار في ليبيا.

