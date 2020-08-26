ماس يجدد ترحيب بلاده ببياني المستشار صالح والسراج

أعرب وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، عن ترحيب بلاده ببياني رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، اللذين دعوا فيهما إلى وقف إطلاق النار.

ماس وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة أشار إلى أنه لمس استعداد كلا الطرفين في ليبيا للتفاهم، مشيرا إلى رغبة بلاده حاليا في استئناف مسار برلين، حيث شدد على ضرورة التزام كل الأطراف بتعهداتها في إطار مسار برلين، وإلا فإن الوضع سيتجه نحو التصعيد مجددا، وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حسب قوله.

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