تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 35 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 192 حالة بالمدينة، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت اللجنة إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا استلم 115 عينة أظهر تحليلها أن من بينها 80 حالة سالبة و35 حالة موجبة ليصل إجمالي الحالات الموجبة بالمدينة إلى 192 حالة.

وتشهد مدينة أجدابيا حظرا للتجوال يبدأ من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً حيث يجري خلاله إغلاق المحال التجارية باستثناء المستشفيات والعيادات والصيدليات الطبية.

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