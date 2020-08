قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة أمنية لمواجهة التظاهرات في العاصمة والمدن الأخرى،

والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.

جاء ذلك في اجتماع لأعضاء المجلس الرئاسي برئاسة

فائز السراج تم خلاله مناقشة الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من

قبل الوفاق لمواجهة تداعيات الحراك الشعبي والمظاهرات المطالبة برحيل السراج.

وأوضح المجلس أنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع

مكتب النائب العام لإطلاق سراح من وصفوهم بأنهم لم يتورطوا في أعمال تخريب خلال

التظاهرات.

وفي محاولة منه لتهدئة المتظاهرين، اتخذ المجلس

جملة من التدابير المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، وتمديد فترة العمل

بالسماح باستيراد السلع والبضائع الغير محظور استيرادها، دون الالتزام بآليات

الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف.

The post المجلس الرئاسي يشكل غرفة أمنية لمواجهة التظاهرات في العاصمة والمدن الأخرى appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24