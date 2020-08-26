ستولتنبرغ: تركيا تعرقل جهود تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم (الأربعاء)، إن تركيا تواصل عرقلة جهود الحلف للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة، ويهدف لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وذكر ستولتنبرغ، أثناء وجوده في برلين لحضور اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أن التحالف الدفاعي ما زال يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي، التي تقول تركيا إنها متحيزة ضد حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعرب مرة أخرى عن رغبته في التعاون مع مبادرة «الناتو»، في اجتماع برلين، على سبيل المثال من خلال تبادل المعلومات بين الوحدات.

وتم إبلاغ الأمم المتحدة بانتهاكات متعددة للحظر، حيث حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤخراً من فرض عقوبات إذا استمرت القوى الأجنبية في انتهاك الحظر.

وهناك كثيرون في الاتحاد الأوروبي مقتنعون بأن تركيا ترفض التعاون فقط، لأن الحكومة في أنقرة نفسها تقف وراء شحنات الأسلحة للقوات التابعة للحكومة السراج، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».