أفادت شهود عيان، الأربعاء، بتعرض المتظاهرين في الساحة الخضراء بطرابلس لإطلاق النار، مضيفين أن هناك مصابين بين المتظاهرين.

