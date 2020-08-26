الجزائر تجدد موقفها الداعم لوحدة واستقرار ليبيا ومنع التدخلات الخارجية

جدد وزير الاتصال الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، موقف بلاده الداعم لمساعي وحدة ليبيا واستقرارها وفرض سيادتها.

وأضاف بلحيمر في تصريح لوكالة سبوتنيك أن محادثات أجرتها الجزائر مع تركيا وتونس

لبحث حل الأزمة في ليبيا والتخلص من الإرهاب فيها وعودتها إلى الساحة الدولية ما سيعطي دفعة للاتحاد المغاربي.

وشدد الوزير على موقف بلاده الرافض للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، منبها إلى أن أمن ليبيا من أمن الجزائر، وأن أي مساع لتوحيد الفرقاء الليبيين فإن الجزائر ستقف في صفها، حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا