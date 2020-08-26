“رئاسة أركان الوفاق” تصف المتظاهرين الرافضين للسراج بـ”الغوغائيين”

أصدرت رئاسة الأركان بحكومة الوفاق بيانا تحذيريا شديد اللهجة للمتظاهرين الرافضين لفائز السراج، واصفة إياهم بـ”الغوغائيين”.

وزعم بيان رئاسة الأركان التابعة لـ”الوفاق” بأن هناك جهات تحرك المتظاهرين لنشر الفوضى، وقالت: “ننبه كل الغوغائيين بأن يحفظوا أنفسهم ولا يكونوا أداة في أيدي جهات تحركهم، لأنهم سيكونون تحت طائلة القانون، وسيتخلى عنهم داعموهم كما فعلوا في السابق”، وفق ادعائها.

كما وجهت تحذيرا لنقابة المحامين التي أعلنت انضمامها إلى التظاهرات “التي تطالب بتنحي السراج والفاسدين الذين تسببوا في انعدام الخدمات”.

وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي، المطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، ونادوا بإسقاط الرئاسي وإخراج المرتزقة السوريين من البلاد بعد نهب ميزانية الدولة لصالحهم.

وأطلقت مليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في ميدان الشهداء ما أدى إلى سقوط جرحى في اليوم الأول للتظاهرات وتكررت في الأيام التالية.

وعبرت كلا من السفارة الأمريكية والبعثة الأممية في بيانين منفصلين أمس الاثنين عن استيائهما من قمع التظاهرات، وحثتا على تلبية مطالب الشعب العادلة.