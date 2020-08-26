“رئاسة أركان الوفاق” تصف المتظاهرين الرافضين للسراج بـ”الغوغائيين”

أصدرت رئاسة الأركان بحكومة الوفاق بيانا تحذيريا شديد اللهجة للمتظاهرين الرافضين لفائز السراج، واصفة إياهم بـ”الغوغائيين”.
وزعم بيان رئاسة الأركان التابعة لـ”الوفاق” بأن هناك جهات تحرك المتظاهرين لنشر الفوضى، وقالت: “ننبه كل الغوغائيين بأن يحفظوا أنفسهم ولا يكونوا أداة في أيدي جهات تحركهم، لأنهم سيكونون تحت طائلة القانون، وسيتخلى عنهم داعموهم كما فعلوا في السابق”، وفق ادعائها.
كما وجهت تحذيرا لنقابة المحامين التي أعلنت انضمامها إلى التظاهرات “التي تطالب بتنحي السراج والفاسدين الذين تسببوا في انعدام الخدمات”.
وتواصلت التظاهرات ضد حكومة الوفاق في يومها الرابع على التوالي، المطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، ونادوا بإسقاط الرئاسي وإخراج المرتزقة السوريين من البلاد بعد نهب ميزانية الدولة لصالحهم.
وأطلقت مليشيا النواصي التي يقودها مصطفى قدور، الرصاص الحي وبشكل عشوائي على المتظاهرين العزل والأبرياء في ميدان الشهداء ما أدى إلى سقوط جرحى في اليوم الأول للتظاهرات وتكررت في الأيام التالية.
وعبرت كلا من السفارة الأمريكية والبعثة الأممية في بيانين منفصلين أمس الاثنين عن استيائهما من قمع التظاهرات، وحثتا على تلبية مطالب الشعب العادلة.
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