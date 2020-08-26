«العفو الدولية»: مليشيات «الوفاق» تختطف المتظاهرين ونطالب بإطلاق سراحهم

أكدت منظمة العفو الدولية أن «ستة محتجين سلميين» خطفوا في طرابلس الأحد خلال تظاهرات احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية، مطالبة «بإطلاق سراحهم فوراً».

وأفاد بيان للمنظمة اليوم الأربعاء أن «بعض» المحتجين أصيبوا بجروح إثر إطلاق نار من جانب مجموعة موالية لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أنها جمعت شهادات عدة وحلّلت مقاطع فيديو.

وذكرت المنظمة أن رجالاً «يرتدون لباساً عسكرياً للتخفي» أطلقوا النار بين الـ 19.30 بالتوقيت المحلي، وتواصل ذلك حتى الـ 21.00.

وخُطف في المواجهات ما لا يقل عن 6 أشخاص في حي بطرابلس تسيطر عليه مجموعة تعمل تحت إشراف وزارة داخلية حكومة الوفاق، حسب المنظمة، ولا يزال مكانهم «مجهولاً».

وقالت نائب مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا التهاوي في البيان: «يجب الإبلاغ»عن مكان وجودهم و«إطلاق سراح كل المخطوفين فوراً».

ودعت المسؤولة في المنظمة، حكومة الوفاق إلى «فتح تحقيق معمّق مستقل وشفاف في الاستعمال المفرط للقوة».