الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بوقف الانتهاكات بحق المتظاهرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم

الأربعاء، بوقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس حرية الرأي والتعبير والصحافة

والإعلام وحق التظاهر السلمي، مناشدة بوقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد

العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.

وناشدت اللجنة في بيان لها جميع السلطات الأمنية

والعسكرية في ليبيا بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات

الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن حرية الصحافة

والإعلام أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان

والمواطنة والحريات العامة.

