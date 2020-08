قال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن قوات

الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة انسحبت من الساحة الخضراء بعد تدخل

مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة.

