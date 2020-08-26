“عقيلة” يبحث مع “الثني” الأوضاع الخدمية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والكهرباء

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، لبحث الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق.
وناقش “عقيلة” و”الثني” الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا، وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.
واطلع رئيس مجلس النواب، من رئيس الحكومة الليبية على مخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.
وأكد “الثني” لرئيس مجلس النواب على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام القادم.
كما أكد “الثني” على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من الأحد القادم من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.
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