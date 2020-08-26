“عقيلة” يبحث مع “الثني” الأوضاع الخدمية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والكهرباء

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، لبحث الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق.

وناقش “عقيلة” و”الثني” الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا، وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

واطلع رئيس مجلس النواب، من رئيس الحكومة الليبية على مخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.

وأكد “الثني” لرئيس مجلس النواب على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام القادم.

كما أكد “الثني” على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من الأحد القادم من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.