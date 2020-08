أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بأن رتلا مسلحا يحمل أسلحة متوسطة وثقيلة قادما من منطقة عين زارة ويتجه نحو الساحة الخضراء في طرابلس.

