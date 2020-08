قبيلة القذاذفة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء سرت وتسليم قتلة ناصر عويدات

طالبت قبيلة

القذاذفة في سرت اليوم الأربعاء، من الجهات الأمنية التابعة للجيش بتسليم قتلة

المواطن ناصر عويدات الذي لقى مصرعه دعسا تحت عجلات إحدى السيارات التابعة لهؤلاء

المتهمين بقتله.

ودعت القبيلة في بيان لها إلى إطلاق سراح كل المعتقلين من أبناء مدينة سرت، وتسليم من اقتحموا البيوت ممن وصفهم البيان بالمجرمين والمرتزقة.

وحذرت القبيلة من الاقتراب من التجمعات السكانية التابعة لها داعية الجيش للابتعاد عن مناطقها و عدم التعرض لكل المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها أبناء سرت للتعبير عن رأيهم.

وحذرت القبيلة من

عدم الاستجابة لهذه المطالب معتبرة أن ذلك سيجعلها تعتبر الجيش عدوا لها وجب قتله

داعية كل من انخرطوا فيما تسمى بعملية الكرامة إلى الانسحاب منها فورا.

