الرئاسي يقرر حظرا كاملا للتجول لمدة 4 أيام بدءا من مساء اليوم

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بتمديد حظر التجول ليكون حظرا كاملا على مدار الـ24 ساعة لمدة 4 أيام اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم.

ونص القرار على أن يتم خلال المدة المحددة قفل الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها، وأن يكون الحظر بعد انتهاء هذه المدة لـ10 أيام من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، على أن يكون الحظر كاملا خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مع الالتزام بفرض التباعد الجسدي بين المواطنين والتزام الجهات الضبطية بإقفال أي أنشطة تجارية يثبت مخالفتها للتوصيات الصادرة بالخصوص، ويستثنى من الحظر الكامل حسب القرار المحلات الصغيرة لبيع المواد الغذائية، مع استمرار حظر التجمعات والمناسبات.

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