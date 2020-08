تبون يشدد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بأسرع وقت

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، الأربعاء، هاتفياً مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت حكومة

الوفاق في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

إن تبون أكد على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن

تبون شدد على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات

برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن في البلاد.

