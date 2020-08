“لو فيغارو” : الليبيون انتفضوا ضد الفساد الذي يتحكم في بلادهم منذ 2011

تظاهر مئات

الليبيين ، معظمهم من الشباب ، في طرابلس، ضد الفساد وتدهور أوضاعهم المعيشية ، في

حركة احتجاجية أشرفت عليها الشرطة عن كثب. وخرجت التظاهرة الجديدة على الرغم من

تدخل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج الإثنين ، الذي

وعد بتعديل وزاري قادم.

و أوضحت صحيفة

“لو فيغارو” الفرنسية أنه وسط حرارة شديدة ، سار المتظاهرون في

الشوارع قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس ، مشيرة إلى أنه جرت احتجاجات

مماثلة يومي الأحد والاثنين احتجاجا على تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر

للكهرباء والمياه والطوابير الطويلة خارج محطات الوقود في بلد به احتياطيات نفطية

الأكثر وفرة في أفريقيا، قبل كل شيء ، شجب المتظاهرون الفساد الذي يزيد من محنة

السكان الذين أنهكتهم سنوات من الصراع.

و أضافت الصحيفة

في تقريرا لها أفردت لها صفحاتها أن ليبيا منذ اسقاط الدولة في 2011 ابتليت

بانعدام الأمن والصراع على النفوذ، منددة بالأحداث التي شهدتها ساحات التظاهر

عندما فتح مسلحون مجهولون النار على المتظاهرين وأصابوا بعضهم.

و لفتت الـ

“لو فيغارو” أن السراج ،حاول في

خطابه المتلفز استرضائه للمتظاهرين بالتشديد على الحق المشروع” لكل الليبيين

في التعبير عن آرائهم.

