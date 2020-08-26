بوتين يبحث التطورات الليبية مع رئيس الوزراء الإيطالي

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطرقا خلالها إلى تطورات الأزمة في ليبيا، وأعلنا الحاجة إلى استئناف مبكر للحوار بين الليبيين.

وأكد بيان لـ”الكرملين” اتفاق الطرفين في المحادثة الهاتفية اليوم الأربعاء على استحالة الحل العسكري للازمة الليبية، وضرورة حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، واستئناف الحوار بين الليبيين.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، ودعا إلى جعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.