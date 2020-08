أخبار ليبيا24 أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاستخدام أسلحة ثقيلة لتفريق المتظاهرين السلميين المطالبين يتحسين الأوضاع في العاصمة طرابلس. وقالت المنظمة، في تقرير، إن أسلحة ثقيلة استخدمت لتفريق المتظاهرين المطالبين بحقوق اقتصادية، كما تم اختطاف ما لا يقل عن ستة متظاهرين سلميين وجرح عدد آخر. وأفاد التقرير، أن رجالًا مسلحين أطلقوا الذخيرة […]

