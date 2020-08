قالت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، إن مبعوثين أتراك يشرفون على التعامل مع التظاهرات من خلال غرفة عمليات بطرابلس.

