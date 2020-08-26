رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء ويطلع على الأوضاع الخدمية للمواطن

القبة 26 أغسطس 2020 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني.

هذا وتناول اللقاء الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق، في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، وتوفر الأدوية، ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

واطلّع رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء؛ على مخزون السلعة التموينية وتوفرها خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس النواب على توفر مخزون السلع التموينية، بما يكفي إلى شهر فبراير من عام القادم.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء؛ على التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتبارًا من الأحد القادم، من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب على الوضع الصحي والوضع الوبائي في البلاد.

وتقرر خلال الاجتماع تخصيص مبلغ 600 مليون دينار، لتوريد الاحتياجات الدوائية الضرورية للفترة القادمة. (وال – القبة) إ م/ ر ت

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