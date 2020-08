أعلن المجلس البلدي بنالوت، اليوم الأربعاء، حفر

بئر مياه جديد في منطقة جلف البوم.

وأوضح المجلس أن حفر البئر للمساهمة في سد العجز

الذي تعاني منه المدينة.

