بومبيو يبحث التطورات الليبية مع وزير الخارجية الإماراتي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء أن بومبيو تحدث مع آل نهيان بشأن دعم ”عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حضر الاجتماع أيضا في أبوظبي.

وبدوره قال بومبيو، الذي زار هذا الأسبوع أيضا القدس والسودان والبحرين، في تغريدة على “تويتر” بعد وصوله للإمارات إنه يسعى إلى البناء على زخم الاتفاق من أجل السلام الإقليمي.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، ودعا إلى جعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.