طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،

مكتب النائب العام وحكومة الوفاق غير المعتمدة وبعثة الأمم المتحدة بالتحقيق بصورة

عاجلة في أحداث قتل مواطن واختطاف آخرين في مدينة الأصابع ومزدة الذي وقعت خلال

اليومين الماضيين.

وقالت اللجنة، في بيان لها، الأربعاء، إنها

تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية بمدينتي الاصابعة ومزدة، بالجبل

الغربي، موضحة أن قوات تابعة لغرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية

شنت حملة اعتقالات عشوائية على أساس الانتماءات السياسية طالت العشرات من

المواطنين، ومداهمات واقتحامات واسعة النطاق لمنازل المواطنين دونما أي سند

قانوني، في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأفادت اللجنة أن قسم تقصي الحقائق والرصد

والتوثيق التابع لها، تلقى عددا كبيرا من الشكاوى والبلاغات بشأن قيام قوة تابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة بدخول مدينتي الأصابعة ومزدة، وقيامها بالبحث عن

مواطنين، الأمر الذي يعد خرقا لما دعت إليه الوفاق من وقف إطلاق النار والبدء في

إطلاق مسار سياسي سلمي لتسوية الأزمة.

ودعت اللجنة إلى وقف فوري للتصعيد، مشددة على

أهمية احترام الوفاق لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك

السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمرافق الصحية

للمواطنين.

وشددت اللجنة على ضرورة احترام الإجراءات

القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية المختصة، وإطلاق سراح

المعتقلين تعسفيًا على الفور.

The post الوطنية لحقوق الإنسان: ما حدث في الاصابعة ومزدة انتهاك لحقوق الإنسان وليس له سند قانوني appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24