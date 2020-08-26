134 حالة حصيلة إصابات «كورونا» في طبرق

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بطبرق، الأربعاء، تسجيل المدينة 134 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية للوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن بين الإصابات المؤكدة هناك 45 حالة نشطة و15 حالة وفاة، إضافة إلى 74 حالة شفاء.

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يشار إلى تسجيل مدينة طبرق، أمس الثلاثاء، عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، على ما أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق.

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