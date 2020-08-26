الرئيس الجزائري لـ”السراج”: يجب إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستجدات الوضع في ليبيا.

وزعمت وسائل إعلام موالية للسراج أن الرئيس الجزائري، جدد خلال الاتصال الهاتفي مساء أمس الأربعاء، الدعم لحكومة الوفاق، مؤكدا على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية أن تبون “ثمّن ما تضمنته البيانات التي صدرت (في إشارة إلى بيان السراج عن وقف إطلاق النار)، والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن “السراج” أعرب عن تقديره لدور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، على حد قولها.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، ودعا إلى جعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.