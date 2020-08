صحيفة تكشف تفاصيل وفاة رقيب في الجيش التركي بليبيا

كشفت صحيفة تركية أمس الأربعاء، تفاصيل وفاة الرقيب بلال يلماز، أخصائي الدفاع الجوي، في ليبيا والذي أصيب بمرض أثناء عمله هناك.

ونقلت الصحيفة، عن

وزارة الدفاع التركية إعلانها عدم التمكن من إنقاذ الرقيب بلال يلماز، الذي كان

مريضًا أثناء عمله وتم نقله إلى المستشفى في طرابلس، لكنه توفى رغم كل التدخلات.

وأوضحت الصحيفة

أن جثمان يلماز نُقل من ليبيا إلى مدينة غازي عنتاب التركية ليلاً، وأقيمت صلاة

الجنازة في مسجد بهاء الدين نقيب أوغلو هناك، وبعدها أرسل الجثمان إلى مسقط رأسه

في منطقة كوزان في أضنة.

وكانت وزارة

الدفاع التركية، أعلنت أمس الثلاثاء، رسميًا مقتل أحد جنودها ويدعى بلال يلمز في

العاصمة الليبية طرابلس، كما وجه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين

ألطون التعزية لأسرة الجندي التركي بلال يلماز الميت في طرابلس، مؤكدًا أنه “كان

مريضًا واستشهد أثناء عمله في ليبيا”.

