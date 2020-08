حراك 23 أغسطس يستنكر حظر التجول الذي فرضته حكومة الوفاق ويرفض حصار المتظاهرين

أعلن “حراك 23 أغسطس”، أمس الأربعاء، رفضه لقرار حظر التجوال الذي فرضه رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس الأربعاء، معلنا استمرار الاحتجاجات حتى

تحقيق مطالب المتظاهرين.

كما استنكر الحراك في بيان له محاصرة المتظاهرين السلميين الرافضين للسراج،

واستهدافهم برصاص الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار الحراك إلى أن السراج ووزير داخلية الوفاق رفضا تغليب صوت العقل،

ودعا البيان بعثة الأمم المتحدة بالخروج عن صمتها وفتح تحقيق فوري بشأن ما يحدث من

قمع ضد المتظاهرين في العاصمة وضمان حرية التظاهر والتعبير.

وطالب الحراك في بيانه للإفراج الفوري عن المعتقلين من المتظاهرين، ووجه

الشكر إلى نقابة المحامين لوقوفها بجانب إرادة الشعب ودعا باقي النقابات إلى الحذو

مثلها.

