داخلية الوفاق تتبرأ من مهاجمي المتظاهرين وتؤكد قدرتها على حماية حق التظاهر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق عن تبرؤها من المسلحين الذين واجهوا المتظاهرين في طرابلس بالأعيرة النارية وبالاختطاف وبث الذعر بين الناس.

وقالت الوزارة إنها مستعدة لحماية المواطنين ممن سمتهم “الغوغاء” الذي لا يمثلون مجموعات الوفاق محذرة المساس بسلامة المتظاهرين مؤكدة معرفتها بتلك المجموعات المسلحة.

وحذرت الوزارة أيضا من محاولات منع المتظاهرين من التجمهر والتهبير عن مواقفهم بكل حرية معبرة عن جاهزيتها لحمايتهم في إطار دورها القانوني والأخلاقي والوطني، مؤكدة أنه لا شرعية لمن يهدد حياة الناس ويحرمهم من حقوقهم الدستورية.

” style=”height: 699px;”>