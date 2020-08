قوات الوفاق تحاول تخويف المتظاهرين وتصفهم بالغوغائيين

حاولت قوات الوفاق، يوم أمس الأربعاء، تخويف المتظاهرين السلميين في غرب

ليبيا عبر التهديد بوضعهم تحت طائلة القانون بحسب تعبيرها.

وأصدرت ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة

الوفاق بيانا قالت فيه إن الجهات المنادية بالتظاهر تحاول دغدغة مشاعر المواطنين

وتستغل أزماتهم المعيشية.

وعبر البيان عن الاستغراب من دعم نقابة المحامين للاحتجاجات وإعلانها

الانضمام للتظاهرات الليلية.

وادعى البيان أن التظاهر ينظمه القانون حتى لا يتحول إلى غطاء لنشر الفوضى

و التدمير، محذرا المتظاهرين الذين وصفهم بالغوغائيين بأنهم سيكونون تحت طائلة

القانون.

