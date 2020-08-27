باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، من أنها قد تضطر إلى استعمال القوة ضد مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين ليلة الأربعاء، باستخدام أسلحتها من «رشاشات ومدافع» إلى جانب «إطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي».

وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت «واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة الإربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي، واستخدام الرشاشات والمدافع، وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قصرا، والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام».

وأكدت أنها رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها، مشددة على استعدادها التام «لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذي لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المنظاهرين السلميين».

وحذرت الوزارة تلك المجموعات من محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون وإنها «قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين» وذلك وفق واجباتها الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي.

ونبهت إلى أنه «لا شرعية لمن يمتهن كرامة المواطن»، مشددة على «أننا لن نسمح بتاتا بإهدار دماء الليبيين أو التفريط في حماية حقوقهم الدستورية في التظاهر السلمي وفق القانون».

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