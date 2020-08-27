“عقيلة”و”الثني” يبحثان الأوضاع الخدمية للمواطن

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في مدينة القبة الأربعاء- مع رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” وناقشا بحضور وزير الصناعة “السنوسي صالح” ، الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا، وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.
وأكد “الثني” لرئيس المجلس على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام المقبل 2021 م ، كما أكد أيضاً إمكانية التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من يوم الأحد المقبل من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.
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