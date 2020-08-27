“عقيلة”و”الثني” يبحثان الأوضاع الخدمية للمواطن

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في مدينة القبة الأربعاء- مع رئيس الحكومة الليبية “عبدالله الثني” وناقشا بحضور وزير الصناعة “السنوسي صالح” ، الأوضاع الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطن بكافة المدن والمناطق في مقدمتها القطاع الصحي وتطورات الوضع الوبائي لفايروس كورونا، وتوفر الأدوية ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد “الثني” لرئيس المجلس على توفر مخزون السلع التموينية بما يكفي إلى شهر فبراير من العام المقبل 2021 م ، كما أكد أيضاً إمكانية التغلب على مشكلة الكهرباء بشكل كبير اعتباراً من يوم الأحد المقبل من خلال توفر الغاز لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بما سيخفف من معاناة المواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.

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