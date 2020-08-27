ضبط متهم بخطف وتعذيب شخص في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، ضبط متهم بخطف شخص وتعذيبه في القره بوللي، واعترافه بالواقعة لتتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن قوة الدعم بمديرية أمن القره بوللي بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المدعو «م، ع، ك»، والمتهم بخطف شخص وتعذيبه.

واعترف المتهم، خلال التحقيق معه، بارتكابه للواقعة وبسرقته مركبة آلية وسرقة عدد من المحال التجارية وعدد من المسروقات، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حسب الوزارة.

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