باشاغا: مجموعة مسلحة أطلقت الأعيرة النارية وفتحت الرشاشات والمدافع على المتظاهرين السلميين

أكد وزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا اليوم الخميس أن من وصفهم بمجموعة

مسلحة أطلقت أعيرة نارية على المتظاهرين بشكل عشوائي، واستخدمت الرشاشات والمدافع،

وخطفت بعض المتظاهرين وقامت بإخفائهم قسريا.

وأوضح باشاغا في

بيان له أن هذه المجموعة تسببت بحالة من الذعر بين المواطنين وهددت أمنهم.

وادع الوزير أنه تم

رصد تلك المجموعة المسلحة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى استعدادها لما سمته

بحماية المدنيين من بطش هذه المجموعة.

وهددت باشاغا

باستعمال القوة لمنع المسلحين من الاعتداء على المتظاهرين، وذلك دون ان يسمى الجهة

التي تتبعها هذه المجموعة.

